Tatverdächtiger gestand Prostituiertenmorde in Nürnberg

Die Polizei setzte nach den Morden auf eine Info-Kampagne - © APA (dpa)

Nach den beiden Prostituiertenmorden in der deutschen Stadt Nürnberg hat der festgenommene Tatverdächtige ein umfassendes Geständnis abgelegt. “Er hat Täterwissen preisgegeben”, teilte die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz mit. An beiden Tatorten seien DNA-Spuren des 21 Jahre alten Nürnbergers sichergestellt worden. Als Motiv nannte der Arbeitslose Streitigkeiten mit den beiden Frauen.