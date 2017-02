Tatrekonstruktion nach Eltern-Mord mit Baseballschläger

In Perchtoldsdorf wurde der Tathergang analysiert - © APA

Blass und mit gesenktem Kopf ist am Mittwochvormittag der 48-jährige Mann, der Anfang Jänner in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) seine pflegebedürftigen Eltern getötet hat, an den Tatort zurückgekehrt. Begleitet von vier Justizwachebeamten musste er bei der Tatrekonstruktion Rede und Antwort stehen. “Er wollte, dass es schnell und schmerzlos geht”, sagte sein Rechtsbeistand Astrid Wagner.