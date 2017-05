Tate Modern würdigt Giacometti mit großer Retrospektive

Anhand von 250 Exponaten soll gezeigt werden, dass Giacometti, der vor allem für seine ausgemergelten langen Bronzefiguren bekannt ist, tief in der Avantgarde und in der internationalen Kunstgeschichte verwurzelt war. Als Höhepunkt der Ausstellung wird in London die mühsam restaurierte Plastik “Die Frauen von Venedig”, die Giacometti 1956 für die Kunstbiennale von Venedig schuf, erstmals nach 60 Jahren wieder zusammengeführt. Die Ausstellung läuft bis zum 10. September.

(APA/dpa)