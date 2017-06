Task Force Bildung zieht nach einem Schuljahr positive Zwischenbilanz

Im Oktober trat die “Task Force Bildung” der Vorarlberger Landesregierung, der Landtagsparteien und Experten erstmals zusammmen. Gemeinsam wollte man in den Bereichen Frühpädagogik, Inklusion, gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen und Volksschule Maßnahmen auf Landesebene finden und setzen. Zu frustrierend war das Abscheiden der Vorarlberger Schüler bei der vergangenen Mathematik-Zentralmatura und den PISA-Tests.

2016 bereits Rekordausgaben für Frühpädagogik

Neu waren die Themen meist nicht. Am Beispiel Frühpädagogik der Kinder unter vier Jahren: Wie der diese Woche veröffentliche Rechnungsabschluss zeigt, investierte das Land Vorarlberg bereits 2016 so viel wie noch nie in diesen Bereich. 56,7 Millionen Euro wurden 2016 ausgegeben, um 2,67 Prozent mehr als noch 2015. Hinzu kommen die Unterstützung der Gemeinden bei den Personalkosten der Betreuerinnen und Förderungen bei der Errichtung neuer Gruppen.

Vergangenes Jahr wurden 252 zusätzliche Betreuungsplätze in 21 neuen Gruppen geschaffen (2015: 325 Plätze in 27 Gruppen). Somit hatten mit Ende 2016 4.300 Kinder einen Betreuungsplatz, davon 1.100 in Spielgruppen. Damit sind in der Altersgruppe der 0- bis 2-Jährigen bereits jedes vierte Kind in einer Betreuungseinrichtung (26,4 Prozent). Bei den 3-Jährigen sind es ganze 90,7 Prozent der Kinder. Hinzu kommt das im September eingeführte sozial gestaffelte Tarifmodell der Elternbeiträge. Dies habe bereits 240 Familien erreicht. Insgesamt sollen dadurch 86 Prozent der Eltern künftig weniger für die Kinderbetreuung zahlen.

Mennel sieht positive Arbeit der Task Force

Landesrätin Bernadette Mennel © Landesrätin Bernadette Mennel

Landesrätin Bernadette Mennel zieht aus den bisherigen Sitzungen der Task Force positive Schlüsse: “Die Chance, gemeinsame Schritte zu setzen, wurde genutzt. Dazu zählt der Beschluss zur Erarbeitung gemeinsamer Standards in der Sprachförderung, die Evaluation des Volksschulpakets, Maßnahmen zur Verbesserung der BIST-Ergebnisse, die Unterstützung der Vorbereitungsmaßnahmen auf die Matura mit dem Schwerpunkt Mathematik sowie das Bekenntnis zur LehrerInnenbildung im Land”, betont sie gegenüber VOL.AT. Hinzu kommt der neugeschaffene Vorarlberger Schulpreis für innovative Bildungseinrichtungen, gleichzeitig wird nun ein Feedback-System für Schüler an Lehrer zur Qualität getestet.

Vierparteienantrag im Mai

Dr. Barbara Schöbi-Fink © Dr. Barbara Schöbi-Fink

Mitgetragen wurde der Antrag im Mai von vier der fünf Landtagsparteien. Beschlossen wurden dort, dass man künftig weniger Unterbrechungen des Schulalltags von außen zulassen will, verpflichtende Weiterbildungsprogramme für Lehrer, eine Optimierung der Ferienordnung und besagtes Feedback-System. “Bei all diesen Maßnahmen geht es um die Qualität der konkreten Unterrichtsstunde. Hier wollen wir genauer hinschauen”, betont ÖVP-Bildungssprecherin Barbara Schöbi-Fink. Nicht mitgetragen wurde der Antrag von den Freiheitlichen.

Freiheitliche sehen Gemeinsame Schule gescheitert

Christoph Waibel © Christoph Waibel

“Die Bildungsreform auf Bundesebene ist so gut wie gescheitert. Es zeigt sich daher, dass wir in Sachen Bildung nur etwas auf den Weg bringen, wenn wir im eigenen Wirkungsbereich tätig sind”, hat FPÖ-Landtagsabgeordneter Christoph Waibel den Glauben an die Gemeinsame Schule verloren. Seine Partei fordert weiterhin die Schaffung von Deutschlernklassen rein für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen. Positiv bewertet er vor allem die Kooperation der Lehrkräfte über die Task Force im Bereich der Mathematik-Zentralmatura.

Weniger Schulabbrecher und bessere Matura

Schließlich zeichne sich heuer ein besseres Landesergebnis bei der Mathe-Matura ab, betont auch die Bildungslandesrätin. Außerdem sei im Ländle der relativ höchste Rückgang an Schulabbrechern zu verzeichnen. “Das ist ein Indiz für die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen und auch für die Wirkung des Erschwernis-Pools und des Talente-Checks”, ist Mennel überzeugt.

Gemeinsame Schule noch nicht aufgegeben

Weniger positiv ist die Aussicht auf die Umsetzung der Modellregion zur Gemeinsamen Schule. “Dieses Ziel bleibt aufrecht. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass offenbar noch nicht alle so weit sind wie wir”, bedauert die Landesschulrätin. Nun gelte es jedoch weiterhin die Grundlagen für ein solche Modellregion zu schaffen und zu verbessern. Schlussendlich liegt die Entscheidung über die Schaffung solcher Modellregionen jedoch beim Nationalrat.

Wenig Möglichkeiten für Landtag

So oder so stößt Vorarlberg im Bildungsbereich schnell an gesetzliche Hürden, wie Schöbi-Fink eingesteht. “Wir wollen im Lehrerdienstrecht ein Anreizsystem für besondere Leistungen. Dafür braucht es jedoch Beschlüsse des Nationalrates. Hier sehe ich den eigentlichen Handlungsbedarf.”