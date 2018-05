Tanzportal #8 Zugvögel

Die Tanzklassen der Musikschule laden zur Aufführung an den Spielboden ein.

In Anlehnung an das Kinderbuch Zugvögel von Michael Roher durchqueren kleine und große Tänzerinnen und Tänzer den Kontinent und machen Halt an unterschiedlichen Orten. So werden Länder wie Holland, Italien, Deutschland, Frankreich und Griechenland in das Zentrum gerückt und ursprüngliche Volkstänze, witzige Eigenheiten und ungewöhnliche Besonderheiten neu vertanzt. Doch nicht nur geografisch wird gereist: das Thema Europa geht tiefer. Jugendliche beschäftigten sich für das Tanzportal mit griechischer Mythologie und entwickelten Szenen zur Entführung Europas vom verwandelten Stier Zeus.