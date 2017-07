Tanzen rund um den Teich

Rankweil. (etu) Mit über 100 Gästen aus der Schweiz, Österreich, Deutschland, Spanien und Schweden feierten die OJA Rankweil und der Hip-Hop-Tanzverein „One Step Ahead“ den Jahresabschluss am Teich am Bresner Gstach. Unter dem Motto „he, she & the funk“ startete der Nachmittag mit einem „Hustle-Dance“-Tanzkurs für Paare, bei dem die Teilnehmer in kürzester Zeit Grundschritte umsetzen konnten. Nach hartem Training trudelten immer mehr Gäste ein, und es öffnete das „All-U-Can-Grillbuffet“, frisch zubereitet vom Gstachhof.

„Battle“-Sieger gekürt

Am Abend fanden dann die „Battles“ für klein und groß statt. Gewonnen hat das „Junior Battle“: Wayne (12) aus Rankweil. Beim „he, she & the funk“-Battle stand es einstimmig unentschieden für die Battlepaare: Shabuya (Rankweil) und Fifty (Rankweil) gegen Lockalita (Rankweil) und Mato (Innsbruck). Neben dem Hauptprogramm gab es für die Jüngsten eine Wasserbombenschlacht und Bewegungsspiele. „Die Teichparty war ein Riesenerfolg, die mit viel Spaß, Action und vollem Programm gefüllt war und allen Tanzbegeisterten noch viele Jahre erhalten bleiben soll!“, sagt Veranstalterin Racquel del Rosario.