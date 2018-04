Tanzen kann jeder lernen

Komm vorbei bei uns und mach mit, hieß es am Samstag beim Tanzhaus

Hohenems Viele Tanzbegeisterte kamen trotz strahlendem Sonnenschein in die Turnhalle der Sportmittelschule Hohenems. Britta Hafner, Liba Šelner, Carla Lins, Katharina Drexel und die TänzerInnen vom Tanzhaus hatten ein tolles Programm vorbereitet. Alle Interessierten konnten sofort mitmachen und die Begeisterung war groß.

„Wertschätzendes Miteinander und Spaß am Tanzen, das Tanzhaus ist eine Bereicherung nicht nur für die Turnerschaft Hohenems“, so die Präsidentin der Vorarlberger Turnerschaft Monika Reis auch sie freut sich das heute so viele Interessierte gekommen sind.