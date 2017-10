Dornbirn. „Mach dich tanzklar!“, heißt es am 31. Oktober zum ersten Mal in der wirtschaft Dornbirn. Es gibt Ideen, die brauchen einfach etwas Zeit, bevor sie umgesetzt werden können. „Schon ein paar Jahre schwebt mir vor die wirtschaft auf beiden Etagen mit Livemusik zu beleben. Umso mehr freue mich nun, dass aus dieser Idee Realität wird und in Kürze unser erstes Clubbing über die Bühne geht“, so Geschäftsführer Wolfgang Preuß. Einmal im Quartal soll „tanzbar zum quadrat“ zu einem Fixtermin für Nachtschwärmer und Musikfans in Dornbirn werden.

Erfahrung in Sachen „unvergessliche Konzertnächte“ konnte das wirtschafts-Team bereits ausreichend sammeln. Die Bühne im Obergeschoss wird bereits seit nunmehr zehn Jahren mit verschiedenen Veranstaltungen belebt. Auch das Untergeschoss hat sich erstmalig im vergangenen Jahr mit dem neuen Konzept „eck|stage” bewährt. Jetzt also der nächste Versuch, gleich auf beiden Ebenen Live-Musik zu bieten.

Premiere mit Roadwork und Fättes Blech

Den Auftakt machen mit Roadwork und Fättes Blech gleich zwei echte Hochkaräter, die für eine abwechslungsreiche Party sorgen sollen und „dass fleißig die Hüften geschwungen werden“, so Preuß in Vorfreude.

Veranstaltungstipp:

tanzbar zum quadrat“

Dienstag, 31. Oktober 2017

Beginn: 21 Uhr/Einlass: 20.00 Uhr

Tickets erhältlich unter: www.wirtschaft-dornbirn.at