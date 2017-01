Am 28. Jänner steigt in Wiener Palais Ferstel der traditionelle Ball der Vorarlberger. Die Patenschaft des Balles übernimmt in diesem Jahr die Marktgemeinde Hard.

Unter dem Motto "tanz wasser tanz" werden rund 800 Vorarlberger aus dem Osten und Westen das Tanzparkett unsicher machen. Die Eröffnung übernimmt wieder der Vorarlberger Thomas Elmayer mit seinen Tanzpaaren, durch den Abend führt Stefan Gehrer. Die Miternachtseinlage kommt vom "Anard Theater Hard". Als Ehrengäste aus Vorarlberg werden Landhauptmann Markus Wallner und der Harder Bürgermeister Harald Köhlmeier dabei sein.