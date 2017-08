Tanz im Regen mit MIMO bei der Sommer.Lust

Lustenau. Die Sommer.Lust ist in vollem Gange, auch wenn es das Wetter nicht immer gut meint mit den begeisterten Musikfans, so tut es doch der Stimmung am blauen Platz keinen Abbruch. Am Freitagabend zogen die Band Mimo und Sänger Lukas Kestil alias „The Informal Thief“ die Fangemeinde in ihren Bann.

Showtime mit magischem Sound

MIMO steht für eine beeindruckende Live-Show und ultimativen Sound. Mit Gitarren und Synthesizer Beats ergibt sich unkonventioneller Indie-Pop. Der brodelnden Atmosphäre gaben sich die Fans gerne hin und vor der Bühne hatten sich die Unverwüstlichen zum Tanz im Regen eingefunden. Nach dem Sieg des letztjährigen Conrad-Sohm Talente Wettbewerbs war die Band auf Festivals in ganz Österreich unterwegs. Mit ihrer Debut EP „Dorothea“ haben es die 4 Musiker nun geschafft, ihre geballte Musik-Leidenschaft auf einen Tonträger zu bringen. Unterstützt wurden die vier Vollblutmusiker von Lukas Klestil „The Informal Thief“, der mit unvergleichlicher Stimmgewalt und ausgefallenen Gitarrenriffs für zusätzliche Showhighlights sorgte. Angefangen von klassischem Folk über Country und Bluegrass bis hin zu modernem Folk/Rock reichte das Repertoire des aufstrebenden Künstlers. Noch bis September können sich die Besucher am Kirchplatz jeden Freitag auf musikalische Highlights freuen.