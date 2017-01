Tanz der körperlichen Vielfalt

Dornbirn. Ausdrucksstark, einfalls- und bewegungsreich, so könnte man ihn definieren, den zeitgenössischen Tanz. „Gemeinsam mit Bernhard Richarz betreibe ich seit 2010 die in Berlin sitzende und international aktive Initiative tanzfähig“, erzählt Evelyne Wohlfarter. Das Credo der Tanzpädagogin lautet „was bewegt mich und nicht wie bewege ich mich“. Mit ihren Angeboten macht die Initiative „tanzfähig“ Menschen in der Vielfalt ihrer Körper den Tanz in gleicher Weise zugänglich. Sie bezieht sich auf Formen des zeitgenössischen Tanzes und der Improvisation. „Tänzerische Vorerfahrung ist nicht erforderlich, aber durchaus willkommen.“

Unterschiedlichem begegnen

Ihr Anliegen ist zweifach: Im künstlerischen Bereich tritt Wohlfarter mit eigenen Produktionen hervor; und im tanzpädagogischen Bereich bietet sie wöchentlich Tanztraining an und mehrmals im Jahr mehrtägige Workshops. „Man könnte es als verkörpertes Tanzen beschreiben. Biographie und Kultur schreiben sich in einen Körper ein. Sie prägen seine Gestalt und seine Bewegung. „Jeder kann tanzen. Der Tanz folgt dem, wohin der Körper will. Im Hinblick auf den Tanz sind seine verschiedenen Möglichkeiten und Grenzen gleichwertig. Es braucht Neugier auf den Anderen und Sicherheit im Selbst, um Unterschiedlichkeit zulassen zu können. Wenn ein Tanz offen ist für ungekannte Körperlichkeit und Unvermutetes im eigenen Körper, wird er spannungsvoll. In der „Initiative tanzfähig“ ist die Verschiedenheit in Person, Vorerfahrung, Herkunft, Alter oder Behinderung für den gemeinsamen Tanz grundlegend. Sie wird in ihm sichtbar und ist zugleich in ihm aufgehoben.“

Tänzerin und Choreografin

„Evelyne Wohlfarter wird die Arbeit von tanzfähig in Vorarlberg leiten“, ist von Andreas Gut, von Reiz, zu erfahren. Evelyne hat »Elementare Musik- und Tanzpädagogik« mit den beiden Schwerpunkten »Musik und Tanz in Sozialer Arbeit und Inklusiver Pädagogik« und »Tanz« am Carl Orff-Institut, Universität Mozarteum Salzburg studiert. Um diese Schwerpunkte verbindend zu vertiefen, besuchte sie Fortbildungen/Workshops bei Alito Alessi, Wolfgang Stange, Adam Benjamin, Jess Curtis, Laura Jones, matanicola, Ulla Schorn uvm. Beim Auslandsstudium mit Hauptfach »Choreographie« am Dartington College of Arts (UK), widmete sie sich vorrangig dem künstlerischen Teil des Tanzes. Sechs Jahre lebte sie in Berlin, unterrichtete freiberuflich an Musikschulen und arbeitet an selbstständig organisierten Projekten. Eines ist die „Initiative tanzfähig“, welche sie nach dem Umzug zurück in ihre Heimat Vorarlberg auch hier aufbauen und weiterentwickeln möchte.

Kontakt:

evelyne@tanzfaehig.com,

Tel. 0660 1261443

Kennenlern Workshops

19.02.2017, 10-13Uhr

25.02.2017, 15-17 Uhr

Ort: Spielboden Dornbirn

Man kann, muss aber nicht an beiden Tagen teilnehmen.

20€-35€ Teilnahmegebühr nach eigenem Ermessen

Anmeldung: evelyne@tanzfaehig.com

Wöchentliches Training

jeden Mittwoch, ab 08.03.2017, 18:30-20:30