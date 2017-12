Tankstellen-Überfall in Rankweil: Tatverdächtiger in U-Haft

Jener Tatverdächtige, der am vergangenen Wochenende eine Tankstelle in Rankweil überfallen haben soll, sitzt jetzt in U-Haft. Wie ORF Vorarlberg berichtet, ist der 32-jährige Deutsche geständig.

Bereits zwanzig Minuten nach dem Überfall wurde der 32-Jährige festgenommen. Der Deutsche ohne festen Wohnsitz gab laut Polizei Geldnot als Grund für den Überfall an.

Noch am Abend des Vorfalls wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt nach Feldkirch eingeliefert, wo er am nächsten Tag vor den Haftrichter kam. Dieser nahm den Verdächtigen in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft ORF Vorarlberg am Mittwoch bestätigte.