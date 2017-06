Tankstellen-Serienräuber in Wien-Landstraße gefasst

Mit einer Pistole bedrohte der Mann den Mitarbeiter - © APA (dpa)

Einem Serienräuber, der am Wochenende zwei Mal eine Tankstelle in der Oberzellergasse (Wien-Landstraße) überfallen hatte, haben Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Wien am Sonntag das Handwerk gelegt. Der 18-Jährige hatte in den Nächten auf Freitag und Samstag maskiert und mit einer Pistole bewaffnet Geld gefordert. Als er zum dritten Mal dort zuschlagen wollte, wartete schon die WEGA auf ihn.