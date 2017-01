Tanganjikasee ist “Bedrohter See des Jahres 2017”

Der größte See Afrikas ist in größter Gefahr - © APA (AFP)

Der Tanganjikasee ist der “Bedrohte See des Jahres 2017”. Den traurigen Titel verlieh die Umweltstiftung Global Nature Fund (GNF) am Dienstag an den nach Volumen größten See Afrikas. Verschmutzung und Übernutzung gefährden demnach den See, der zwischen den ostafrikanischen Ländern Tansania, Kongo, Burundi und Sambia liegt.