Tanz Extra XI begeisterte das Publikum

Die Dance Hall Bühnentanzschule Götzis präsentierte „Tanzkörperkunst“ der besonderen Art. Kinder, Jugendliche und Erwachsene zauberten faszinierende TANZ Bilder in den TANZ Formen: Klassisches Ballett, klassischer Charaktertanz, Moderner Tanz, Lyrical Modern, Jazz Dance und Hip Hop auf die Bühne.

Götzis Zahlreiche Freunde, Gönner, Sponsoren und Familienmitglieder ließen sich von den Tanz Vorführungen und der Körperkunst der Tänzerinnen und Tänzer begeistern. Seit mehr als zehn Jahren inspirieren die Mitglieder der Dance Hall unter der Leitung von Alfredo Karl die Besucher. Tänzerinnen in bunten Kostümen, zarten Stoffen und moderne Inszenierungen wurden mit stürmischem Beifall belohnt. Chiara Zündel – ehemals erfolgreichste Ballerina der Bühnentanzschule – hatte die Moderation der Tanz Extra Aufführung souverän übernommen. Den Beginn machten die jüngsten Ballerinas des klassischen Balletts mit dem „Glänzenden Walzer“. Gefolgt von den „Guten Feen“ und „Let it go“ inszeniert von Carina Huber. Im Anschluss wurde eine Choreografie „Rapunzel“ von Nadja Steiner zur Aufführung gebracht. Es folgten weitere Tänze von Carina Huber inszeniert: „Prinzessinnen“, „Das Orchester“ oder die „Blumen“. Aber auch die Tänze „Dreaming Waltz“, „Giselle“, „Leidenschaft“, „Sleeping Beauty“ oder „La Esmeralda“ von Alfredo Karl einstudiert ließen im ersten Teil der Aufführung so manche Zuschauerherzen höher schlagen. Nach der Pause lag der Schwerpunkt bei den modernen Tanzformen wie Modern Lyrical, Jazz Dance, Break Dance, Hip-Hop (Domingo Mattle)und Stepptanz für Erwachsene.