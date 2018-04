Talk über den Dächern von Wien

Die Ehre der Premiere: Als erfolgreiche Vorarlbergerin in Wien und Obfrau des Vereins der Vorarlberger begrüßt Johannes Tschohl Ulrike Kinz als ersten Gast in der neuen R9 - Talkserie.

Über den Dächern der Bundeshauptstadt nehmen prominente Gäste bei Johannes Tschohl in der Riesenradgondel Platz. Im persönlichen Gespräch erzählen erfolgreiche Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Wien über ihre Verwurzelung im Ländle und die Verbundenheit mit Wien. Die Zuseherinnen und Zuseher erfahren Wissenswertes über die Schaffensgebiete der jeweiligen Gäste und deren erfolgreiche Projekte in beiden Bundesländern. Vor einer traumhaften Kulisse erwartet die ZuschauerInnen eine interessante Verbindung zwischen Ost und West.