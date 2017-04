Taliban töteten mindestens 140 afghanische Soldaten

Bisher tödlichster Anschlag auf eine Militärbasis - © APA (AFP)

Bei einem am Freitag erfolgten Angriff der Taliban auf eine Militärbasis in der afghanischen Nordprovinz Balch sind mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verwundet worden. Das sagte der Vorsitzende des Provinzrates, Mohammed Ibrahim Khair Andesh, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.