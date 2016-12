Talfahrt beim chinesischen Yuan dürfte 2017 weitergehen

Der Yuan büßte im Vergleich zum Dollar massiv ein - © APA (AFP)

Für die chinesische Währung geht ein rabenschwarzes Jahr zu Ende. Der Yuan verlor 2016 so stark an Wert wie seit 1994 nicht mehr. Ein Dollar kostete am Freitag 6,94 Yuan. Das waren um sieben Prozent mehr als Ende 2015. Keine andere wichtige asiatische Währung verlor derart viel an Wert im Vergleich zum “Greenback”.