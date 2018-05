Talentierte Skater lernten von Profis

Im Rahmen der Kampagne „Sicheres Vorarlberg“ lud die Marktgemeinde Frastanz auch heuer wieder zu einem Kurs für Inline-Skater ein. Drei Dutzend junge Inline-Skater eilten herbei, um das Skaten richtig zu beherrschen und sogar das sichere Fallen zu erlernen.

FRASTANZ Schon seit einigen Jahren laden der Ausschuss für Jugend, Sport und Integration und die Initiative „Sichere Gemeinden“ im Mai zu einem Inlineskating-Kurs für Jugendliche in Frastanz ein. Unter Anleitung von Jan Klocker, Thomas Konzett und Stefan Schrottenbaum vom Skaterklub Bürs wurde auch heuer ein abwechslungsreicher und lehrreicher Skaterkurs auf die Beine gestellt. Am Freitagnachmittag fand der Kurs bei herrlichem Frühlingswetter auf dem Skaterplatz am Gemeindepark statt und mit viel Geduld wurde die richtige Fahr-, Brems-, Kurven- und Falltechnik vermittelt.