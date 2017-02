Takanashi, Ito, Althaus im ersten Damen-WM-Training stark

Das österreichische “Dreimäderlhaus” im WM-Feld zeigte noch nicht sein volles Potenzial. Für die höchste Weite sorgte Daniela Iraschko-Stolz im zweiten Versuch mit 95 m und damit einem dritten Rang. Die Ex-Weltmeisterin zeigte sich gegenüber der APA allerdings gar nicht sonderlich happy nach ihrer Serie von 90-95-92 m und schüttelte nach allen drei Versuchen den Kopf. “Nein, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden. Ich habe mir viel mehr erwartet, weil es im Training davor schon gut gegangen ist”, sagte Iraschko-Stolz.

Den Grund dafür sieht sie in der Anlaufposition. “Da finde ich einfach kein Konzept, weil es so steil weggeht, aber das werde ich üben und dann fällt mir schon was ein.” Grundsätzlich sieht die 33-jährige Olympia-Silberne von Sotschi den Bakken in Lahti nicht gerade als ihre Lieblingsschanze. “Manche Schanzen mag man, manche nicht, und hier bin ich eigentlich noch nie so zurechtgekommen”, verriet Iraschko-Stolz.

Jacqueline Seifriedsberger (84-92-92,5) sah eine kontinuierliche Steigerung: “Es war okay, beim ersten Sprung habe ich mir noch ein bisserl schwergetan, aber es ist immer besser geworden.” Auch sie muss sich an den steilen Anlauf noch gewöhnen. “Es ist nicht ganz so meines, wenn es so hoch weggeht.”

Die 19-jährige Chiara Hölzl (91,5-94-92) sprach von “drei passablen Sprüngen”. “Die Schanze gefällt mir nach wie vor sehr gut. Aber ich habe noch einiges zu verbessern. Ich springe immer gern ein bisschen zu früh weg und bei dieser Schanze ist das mit hoher Flugkurve schwierig.”

(APA)