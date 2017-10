Tajani warnt vor Vermehrung kleiner Staaten in Europa

EU-Parlamentspräsident erteilt Kataloniens Unabhängigkeit eine Absage - © APA (AFP)

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warnt vor einer Vermehrung kleiner Staaten in Europa. “Europa hat die Vermehrung kleiner Staaten zu befürchten. Daher wird niemand in Europa Katalonien als unabhängigen Staat erkennen”, so Tajani im Interview mit der römischen Tageszeitung “Il Messaggero” am Sonntag.