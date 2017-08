Taifun “Noru” brachte in Japan Regen und Überflutungen

Riesenwellen am Hafen von Kumano - © APA (AFP)

Der Taifun “Noru” hat die japanischen Hauptinseln erreicht und schweren Regen ausgelöst. Am Montagnachmittag (Ortszeit) traf der Sturm in der Präfektur Wakayama auf der größten Hauptinsel Honshu auf Land. Zwei Menschen kamen am Samstag im Süden Japans durch den Taifun ums Leben, es gab mehrere Verletzte. Die Ausläufer erreichten auch die Hauptstadt Tokio.