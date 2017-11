Tagtraeumer heute im Conrad Sohm: VOL.AT traf die Jungs vorab zum Interview

Am Freitagabend spielen die Jungs von Tagtraeumer im Conrad Sohm in Dornbirn. Wir haben sie bereits vorab zum Interview getroffen. Dabei verraten sie, warum sie sich in Bludenz verliebt haben und was die absoluten No-Gos in einem Tourbus sind.

Ab 19 Uhr beginnt der Einlass im Conrad Sohm und ab 20 Uhr sind die Jungs von Tagtraeumer live auf der Bühne zu sehen. Noch ist es möglich Restkarten zu ergattern. Wir durften die charmanten Jungs bereits am Nachmittag treffen. Im Interview sprechen sie über ihr neues Album, ihr neues Lieblingsbier und das harte Leben im Tourbus.