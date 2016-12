Tagesschau erklärt versehentlich deutsche Schauspielerin Kim Fisher für tot

Carrie Fisher ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Auch die ARD-Tagesschau berichtete darüber. Dabei unterlief den Sendungsverantwortlichen aber ein peinlicher Fehler: Während die Bildregie eine Aufnahme von Carrie Fisher zeigte, stand in der Bauchbinde in riesigen Lettern ein falscher Name: “Prinzessin Leia aus Star Wars, Schauspielerin Kim Fisher tot”, war da zu lesen. Die Berliner Schauspielerin Kim Fisher, auch als Moderatorin auftritt, erfreut sich aber bester Gesundheit.

Kim Fisher (47) Screenshot/Youtube ©

Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben

Berühmt wurde Carrie Fisher durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in der “Star-Wars”-Reihe. Am Freitag erlitt sie auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzstillstand. Am Dienstag verstarb sie in Los Angeles.