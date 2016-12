Tage bis Silvester für Handel noch Umsatzbringer

Händler locken nach Weihnachten mit Aktionen - © APA (dpa/Archiv)

Auch wenn Weihnachten nun wieder vorbei ist, profitiert der Handel noch immer vom Geschäft rund um das Christkind. “Zehn Prozent des gesamten Weihnachtsgeschäftes wird in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht. Und diese Periode beginnt heute”, wird der stellvertretende Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, Roman Seeliger, am Dienstag im “Ö1-Morgenjournal” zitiert.