“Tag des Sports” am Samstag zum zweiten Mal im Wiener Prater

Zum zweiten Mal im Wiener Prater, zum insgesamt 17. Mal überhaupt – der “Tag des Sports” versammelt am Samstag erneut die Sport-Prominenz und die sportinteressierte Bevölkerung für einen Tag an einem Ort. Auf dem Parkplatz-Gelände des Ernst-Happel-Stadions und umliegenden Plätzen geben ab 10.00 Uhr die Asse aus den diversen Sportarten den Ton an, am Abend werden sie von Christina Stürmer abgelöst.