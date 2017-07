Tag des Kusses: Das sind die 10 schönsten Küsse der Filmgeschichte

Platz 10 – Auf den zehnten Platz der schönsten Filmküsse schaffen es Troy (Zac Efron) und Gabriella (Vanessa Hudgens) mit ihrem romanischen Kuss am Ende von High School Musical 2.

Platz 9 – Auf Platz neun landet ein echter Kuss-Klassiker aus dem Jahr 1953: Rhett Butler (Clark Gable) und Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) in “Gone with the wind”.

Platz 8 – Eine leidenschaftliche Liebesszene findet sich auf Platz 8. Mr. Smith (Brad Pitt) und Mrs. Smith (Angelina Jolie). Bei den Dreharbeiten zum Film “Mr. & Mrs. Smith” lernten sich die beiden Hauptdarsteller auch privat kennen und lieben.

Platz 7 – Ebenfalls leidenschaftlich ist der “Aufzugkuss” von Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steel (Dakota Johnson) aus dem Film “Shades of Grey”.

Platz 6 – Auf dem sechsten Platz landet ein wahres Juwel der Kinogeschichte. Fast schon kitschig wirkt der Kuss von Rick Blaine (Humphrey Bogart) und Ilsa Lund (Ilse Bergmann) im Film “Casablanca” aus dem Jahr 1942.

Platz 5 – Der fünfte Platz geht an ein Leinwand-Traumpaar. Der Kuss im Film “Twilight” von Edward (Robert Pattinson) und Bella (Kristen Stewart) halt Kultstatus.

Platz 4 – Ein akrobatischer Kuss landet auf Platz 4. Im Film “Spider-Man” küssen sich Spider-Man (Tobey Maguire) und Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) im strömenden Regen. Das Besondere: Spider-Man hängt kopfüber.

Platz 3 – Platz drei geht an den wohl romantischsten Kuss der Filmgeschichte. Kurz vor dem folgenschweren Zusammenstoß des Schiffs mit einem Eisberg küssen sich Jack Dawson (Leonardo Di Caprio) und Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) an Board der Titanic, im gleichnamigen Filmklassiker aus dem Jahr 1997.

Platz 2 – Den zweiten Platz sichern sich Edward Lewis (Richard Gere) und Vivian Ward (Julia Roberts) mit ihren Kuss auf der Feuerstiege in “Pretty Woman”.

Platz 1 – Die Goldmedaille für den schönsten Filmkuss geht an Susi & Strolchs unschuldiges Küsschen im gleichnamigen Disneyklassiker aus dem Jahr 1955.