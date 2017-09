Tag des Denkmals in Bild „gepackt“

In ganz Österreich finden an diesem Tag zahlreiche Veranstaltungen statt. Das Nenzinger Gemeindearchiv zeigt aus diesem Anlass um 17 Uhr im Wolfhaus-Dachboden zwei Filme von Primus Huber, in denen er zwei Frauen aus dem Ort portraitiert: Agnes Meyer-Wirtensohn und Anna Zaggl-Gassner. Beide wuchsen auf dem Nenzingerberg auf. Sie bewältigten ihr Leben auf eine Art, wie wir es heute kaum mehr vorstellen können und zeigen vergangene Lebenswelten auf. Die Ortschaft Nenzingerberg gibt es schon lange nicht mehr und auch beide Frauen sind inzwischen verstorben. In den berührenden Porträts erzählen sie vom Leben dort oben am Berg. Dauer der Filmpräsentationen ist jeweils rund eine halbe Stunde.