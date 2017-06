“Tag der Schulen” in der Walgaukaserne Bludesch

Jedes Jahr, kurz vor Schulschluss lädt das Österreichische Bundesheer in Vorarlberg zum „Tag der Schulen“.

Ziel dabei ist, dass die Jungendlichen hautnah erleben können was beim Bundesheer passiert.

Viele Berufsschüler

Mehr als die Hälfte der Besucher sind Schüler der Landesberufsschulen. Neben dem Einblick in den Soldatenalltag, erhalten die Jungen auch konkrete Informationen über die Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer.

Das Heer ist mit einer lebenslangen Anstellung und Erhöhung des Verdienstes auch in Vorarlberg ein attraktiver Arbeitgeber geworden. Besonders bemüht ist man, Frauen einzustellen. Noch ist es so, dass in Vorarlberg der Frauenanteil sehr gering ist, obwohl für beide Geschlechter identische Karrierechancen herrschen.

Mittagessen aus der Feldküche

Die Anreise der Schülerinnen und Schüler erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die vom Land Vorarlberg und dem Verein „Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in Vorarlberg“ bezahlt werden.

Für den Schulunterricht bietet das Bundesheer speziell ausgebildete Informationsoffiziere an. Sie können durch Lehrer jederzeit beim Militärkommando Vorarlberg abgerufen werden. Das Mittagessen ist kostenlos und wird in der Feldküche zubereitet.

