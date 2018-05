Tag der Pflege - Ländle-Pflegekräfte machten ihre Arbeit sichtbar

Vorarlberger Pflegekräfte haben am Samstag - dem internationalen "Tag der Pflege" - unter anderem mit einer Sternwanderung zur Kulturbühne Ambach in Götzis auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht.

Initiative begrüßt

Die für Pflege zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne), die in Götzis an einer Podiumsdiskussion teilnahm, begrüßte die Initiative ebenso wie Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP). Sie könne junge Menschen zum Einstieg in den Pflegeberuf motivierten, erklärten sie. Vorarlberg arbeite bei der Pflege auf einer soliden Basis, sowohl hinsichtlich der Professionalität der Mitarbeitenden als auch hinsichtlich der Versorgungsdichte. Wiesflecker und Bernhard bejahten angesichts der demografischen Entwicklung die Forderung nach mehr Pflegepersonal. Insgesamt sei aber ein Bündel an Maßnahmen vonnöten, um den Beruf attraktiver zu machen.