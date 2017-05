“Tag der offenen Türe” im Schulheim Mäder

Das Schulheim Mäder freut sich über viele Besucher zum „Tag der offenen Tür” am Samstag, den 20. Mai.. Die Mitarbeiter und Schüler freuen sich Ihnen einen Einblick in das Haus und die Projekte zu geben. Noch mehr freuen sie sich an diesem Tag aber auf die Begegnungen mit Ihnen!

Seit mehr als 40 Jahren prägt das Schulheim das Ortsbild der Gemeinde Mäder mit. Spaziergänge mit jungen Menschen, die im Schulheim betreut werden, sind heute selbstverständlicher Teil des Gemeindelebens. Ebenso, wie die Begegnungen mit der Bevölkerung rund amKumma.

Rund 70 Kinder und Jugendliche werden nach einem ganzheitlichen Konzept gefördert Sie werden pädagogisch, therapeutisch und medizinisch in ihrer Entwicklung begleitet – abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse. Denn: Das Schulheim Mäder versteht sich als Ort des Lernens und als Ort der Therapie.

Das Haus ist aber auch ein Ort der Begegnung. Immer wieder suchen die MitarbeiterInnen mit Aktivitäten inner- und außerhalb des Schulheims ganz bewusst den Kontakt zu anderen Schulen und Kindergärten sowie zur Bevölkerung in der Region.