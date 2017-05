Tag der offenen Tür in Familienschule Rheintal

Im liebevoll dekorierten Garten trafen sich bei sommerlichen Temperaturen ehemalige Schülerinnen und Schüler, Pädagogen, Eltern und aktuelle Schülerinnen und Schüler, um Interessierten die Schulform zu präsentieren, einen erlebnisreichen Nachmittag zu erleben und mit allen Sinnen zu genießen.

Nach der Begrüßung und einer Vorführung der Schülerinnen und Schüler wurde der Spieleparcours eröffnet. Dieser war aus 18 Stationen zusammengesetzt. Die Eltern der Kinder ließen sich dieses Jahr wieder originelle Spiele einfallen, die viel Kreativität, Phantasie, Geschicklichkeit und Gleichgewicht erforderten. Sehr beliebt bei Jung und Alt war das Bio Eis aus dem Bregenzerwald und das vielfältige Buffet, das im Klassenzimmer aufgebaut worden war. Die Familienschule Rheintal wird von Schülern aus dem ganzen Land besucht – von der ersten Klasse bis zum Ende der Hauptschulzeit. Die Klasse wird altersgemischt geführt. „Die heimelige Atmosphäre unterstützt den Lernprozess. Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns von der ersten Klasse weg zwei Fremdsprachen – Englisch und Französisch, “ informiert Pädagogin Helga Loacker-Schöch. Die Philosophie der Familienschule liegt darin, ganzheitlich zu erziehen und die Lebens- und Entwicklungsprozesse der Kinder in den Stärken und Schwächen zu unterstützen. Für das kommende Schuljahr sind laut Loacker-Schöch noch einzelne Plätze von der vierten bis siebten Schulstufe frei. In der Familienschule Rheintal wird auf kreatives, handwerkliches und musisches Lernen großer Wert gelegt. In Götzis gilt es seit 14 Jahren, im Unterricht den Intellekt, das Gefühlsleben und die Körpertätigkeit einzubeziehen. Dass es ins Herz geht, ist das Wichtigste.