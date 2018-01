Tag der offenen Tür im Schlosserhus

In Rankweil wurde das Frühjahrs – und Sommerprogramm im Schlosserhus präsentiert

Das Programm für die kommenden Monate ist umfangreich und mannigfaltig zugleich. Rund 150 Kurse werden angeboten, die Hauptthemen sind Kreativität, Natur, Kulinarik, Musik und Sprachen. Auch das Gleichgewicht zwischen Körper und Seele bildet einen zentralen Themenschwerpunkt. Wie gewohnt werden die Kurse ausschließlich in kleinen überschaubaren Gruppen stattfinden. Trotz der zahlreichen Veranstaltungen bleibt sich der Verein seinem eigenem Leitbild treu und will Qualität statt Quantität in seinem Programm bieten. Neuen Kursen und neuen Themen ist man stets aufgeschlossen gegenüber. In den Ferien gibt es zudem ein abwechslungsreiches Programm speziell angepasst für Kinder. Bereits am 10.März findet das Märktle im Schlosserhus statt.