Tag der offenen Tür im Schlosserhus

Rankweil. (bra) Allein das 350 Jahre alte, denkmalgeschützte Schlosserhus mit der angrenzenden Keramikwerkstatt ist schon ein Besuch wert, wenn sich dann noch, so wie am letzten Sonntag, Kreativität, Handwerk, Sprachen und allerhand Kunst in jedem Raum präsentiert, wird der Tag der offenen Tür ein doppelter Genuss für alle.

„Neben der Information über unser Kursangebot, ist der Tag immer auch ein Fest der Begegnung“, sagt VHS-Obmann Werner Sonderegger. Er betreute die Gäste gemeinsam mit Geschäftsführerin Silke Kromer, Sekretärin Michaela Hagspiel-Marte, VHS-Vorstandsmitgliedern Edeltraud Kräutler-Nagler, Günter Schleinitz und Wolfgang Tschallener.

Von Glasperlen bis Ciao a tutti

Über das neue Kursprogramm und die Schlosserhus-Sommerworkshops informierten sich auch Gemeinderäte Daniela Burgstaller und Helmut Jenny, Gemeindevertreter Werner Nesensohn, Puppenkünstlerin Berni Stenek, Sabine Hämmerle vom „Projekt Albanien“. Am Tag der offenen Tür haben sich rund 25 KursleiterInnen vorgestellt, darunter Heilpflanzenexpertin Hildegund Engstler, Martha Niederacher (Nunofilztechnik), Magdalena Schwarzmann (Glasperlen), Waltraud Travaglini-Konzett (Italienisch), Cristina Climent Garcia (Spanisch), Zirkuspädagoge Sebastian Gerer und Gerda von König (Linedance).