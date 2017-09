Tag der offenen Tür bei der FRK Dance School & Academy

Dornbirn. „Hip Hop – Tanzen – ein Lebensgefühl“, unter diesem Motto steht am 17. September wieder der Tag der offenen Tür in der Dornbirner FRK Dance School & Academy.

Ingeborg Peter, Präsidentin der FRK Dance School freut sich auf zahlreiche Interessierte, die die Begeisterung fürs Tanzen entdecken möchten: „Ganz nach unserer Vereinsphilosophie: Tanzen, Gemeinschaft, Spaß, multikulturell, Motivation, kreativ, unvergessliche Zeit, Leidenschaft, zusammen chillen, Partys, Erfolg, Reisen, Persönlichkeitsentwicklung, Meisterschaften und vieles mehr, starten wir wieder in das neue Tanzjahr.“ Willkommen sind Besucher und Neugierige in allen Altersklassen – denn die Begeisterung fürs Tanzen kennt ja bekanntlich keine Grenzen. „Es beginnt mit Spaß, wird gestärkt durch ein inspirierendes Umfeld, entwickelt sich zu etwas Individuellem und ist am Ende ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen. Tanz ist die Visualisierung von Musik und das Schaffen in einer Gemeinschaft. Tanz begeistert, stärkt das Selbstbewusstsein und lässt Visionen entstehen“, so Ingeborg Peter.

Wer mehr über die Faszination Tanzen und Hip Hop erfahren möchte, sollte am Sonntag in der Dr. Anton Schneiderstraße vorbeischauen.

Veranstaltungstipp:

FRK Dance School Dornbirn

Komm zum Tag der offenen Tür und mach gleich mit!

Wann: Sonntag 17. September 2017 – 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wo: Dornbirn, Dr. Anton Schneiderstr. 28 (ober der Hämmerle Bar)

Infos bei Ingeborg: 0664 508 98 99

www.frk-danceschool.com