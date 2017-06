Der Verein Kleinwasserkraft Österreich ist die Interessenvertretung von über 3.000 Kleinwasserkraftwerken in Österreich. Der „Tag der Kleinwasserkraft“ wird am Freitag, dem 09. Juni 2017 das erste Mal in ganz Österreich veranstaltet, um die Kleinwasserkraftwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Neben vielen anderen Kleinwasserkraftwerken in ganz Vorarlberg öffnet auch das „Kraftwerk 2“ in der Energiefabrik an der Samina in Frastanz am Freitag, dem 09. Juni 2017 ab 10:00 Uhr seine Türen für Besucherinnen und Besucher.

Die E-Werke Frastanz werden für Führungen, Auskünfte und Informationen rund um das „Kraftwerk 2“ zur Verfügung stehen und Wissenswertes über dessen Geschichte und die Nutzung der Wasserkraft im Allgemeinen zu berichten haben. Zusätzlich gibt es für die Besucherinnen und Besucher kleine Präsente und jüngere Besucher kommen bei Quiz und Bastelmöglichkeiten nicht zu kurz.

Der Präsident des Vereins Kleinwasserkraft Österreich, Christoph Wagner, zeigt sich erfreut über das Engagement der Kleinwasserkraftwerksbetreiber: „Mit dieser Aktion können wir Menschen die Bedeutung der Kleinwasserkraft näher bringen und ihnen ermöglichen, Blicke in jene Bereiche zu werfen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt. Die Herausforderungen, denen die älteste Erneuerbare Energieform in Österreich gegenübersteht, können so besser verständlich gemacht werden.“ Besonders erfreut zeigt sich Wagner, dass auch die E-Werke Frastanz als Betreiber des Kleinwasserkraftwerks „Kraftwerks 2“ am Tag der Kleinwasserkraft teilnehmen.

INFO

Tag der Kleinwasserkraft: Das „Kraftwerk 2“ in der Energiefabrik an der Samina öffnet die Türen, Termin: Freitag, 09. Juni 2017, ab 10 Uhr.