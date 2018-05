Tag der Inklusion: Lebenshilfe fordert "Gehalt statt Taschengeld"

Am Samstag ist der Tag der Inklusion. Die Lebenshilfe lädt in die Spielfabrik nach Dornbirn, um zu zeigen wie sich der Arbeitsalltag von René Fischer darstellt - und woran es noch hapert.

“Für die Inklusion ist es erforderlich, dass Menschen mit Behinderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können wie andere auch. Denn nur so ist die arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung, mit angemessener Entlohnung sowie einer gesetzlichen Kranken- und Pensionsversicherung überhaupt möglich”, betont die Lebenshilfe. Einer, der einen solchen Arbeitsplatz hat, ist René Fischer. Er arbeitet seit 2016 als Hilfskraft im Gastronomiebereich des Spielfabrik in Dornbirn.