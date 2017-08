Tätersuche nach Vergewaltigung in Innsbruck

Die Polizei sucht nach dem Mann - © APA (Gindl)

Die Tiroler Polizei fahndet nach einem Vergewaltiger: Der Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck einer 27-Jährigen mehrmals mit dem Handballen in das Gesicht geschlagen, berichtete die Exekutive. Dabei wurde die Frau im Bereich des Auges und an der Schulter verletzt. Zudem nahm der Täter mit Gewalt sexuelle Handlungen an der Frau vor.