Tätersuche nach Messerattacke auf Petra Kvitova

Die 26-Jährige selbst ließ dem Angreifer über die Boulevardzeitung “Blesk” ausrichten: “Ich kann mich so genau an dich erinnern und habe dich so detailliert beschrieben, dass du dich lieber selbst bei der Polizei melden solltest, denn sie kriegen dich sowieso!” Nach der Attacke eines Einbrechers musste sie sich noch am selben Tag einer fast vierstündigen Operation unterziehen. Ihre behandelnden Ärzte teilten anschließend mit, die Verletzungen an aller fünf Finger seien sehr schwer. Kvitova werde sechs Monate nicht Tennis spielen können.

(APA/dpa)