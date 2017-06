Tägliche Turnstunde ab September in allen Bundesländern

Fixe Implementierung im Unterrichts- und Sportministerium geplant - © APA (dpa)

Die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit soll ab September an Schulen in allen Bundesländern umgesetzt werden. In größeren Bundesländern geschehe dies zunächst auf Bezirke bezogen, in kleineren Bundesländern “durchaus intensiver”, sagte Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag bei einem Besuch in der Neuen Mittelschule Markt Allhau vor Journalisten.