Tabubruch: Ungewohnt private Einblicke von William und Harry

Prinz William und sein Bruder Harry plaudern – in einer aktuellen Kampagne – beide ungewohnt offen über Privates und ihre Gefühle. “Harry und ich haben nie genug über unsere tote Mutter gesprochen”, sagt Prinz William zu seiner Frau Kate.

Nie richtig über den Tod von Lady Di gesprochen

“Wir haben in jungen Jahren nie so über den Tod unserer Mutter gesprochen”, ergänzt Harry in dem Gespräch mit Kate, die wie eine Moderatorin agiert.

Video: Woher kommt dieser Sinneswandel?