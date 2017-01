Table Breaking: Verrückter Trend aus Australien erobert das Social Web

“Table Breaking” kennt man eigentlich aus dem Wrestling: Der Trend ist in Australien entstanden und hat anschließend gleich zahlreichen Nachahmer und Fans in Kanada und England gefunden. Jetzt machen zahlreiche Videos in den Sozialen Netzwerken schon die Runde. Auf Facebook gibt es sogar schon die Gruppe “The Table Breaking Club” mit mehr als 50.000 Fans. Angeblich bekommen die Gruppengründer täglich zwischen 50 und 80 neuen Videos.

Was sagst Du zu dem Trend?