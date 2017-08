Tabellenführer Sturm will bei Rapid nachlegen

Das mit vier Siegen aus vier Spielen perfekt gestartete Sturm Graz gastiert also im Allianz Stadion, war aber zuletzt in Wien ein gern gesehener Gast – den Steirern gelang in den jüngsten zwölf Meisterschafts-Duellen mit den Hütteldorfern in der Bundeshauptstadt nur ein Sieg. Rapid-Trainer Goran Djuricin sieht der Partie, für die bis Freitagmittag 19.200 Tickets abgesetzt waren, mit Vorfreude entgegen. “Es gibt nichts Schöneres, als wenn der Tabellenführer kommt”. Sturm-Betreuer Franco Foda bastelt indes an der Taktik. “Wir müssen von der ersten Minute an in einem vollen Stadion hellwach sein, klaren Kopf behalten und ruhig bleiben. Jeder muss an die Schmerzgrenze gehen, dann sind wir richtig gut”, forderte der Deutsche und versprach: “Wir werden versuchen, auch in Wien drei Punkte zu holen.”

Der Start des WAC in die neue Saison verlief durchwachsen, nach vier Runden liegen die Kärntner mit drei Punkten an der vorletzten Stelle, nun soll am Samstag im Heimspiel gegen die Admira ein Sprung nach oben gelingen. “Bei allen unseren Niederlagen waren wir nahe an Punktgewinnen. Jetzt müssen wir eine richtige Konstanz über das gesamte Spiel reinbringen”, forderte Trainer Heimo Pfeifenberger. Sein Admira-Kollege Damir Buric zeigte sich von den Qualitäten des Kontrahenten angetan. “Beim WAC haben sich schon viele gute Mannschaften schwergetan. Wir müssen hochkonzentriert sein”. Seine Truppe hat zwar saisonübergreifend die jüngsten fünf Bundesliga-Auswärtspartien verloren, zuletzt aber mit dem 3:1 über Rapid gehörig Selbstvertrauen getankt.

Die Austria trifft am Sonntag (19.00) in Mattersburg auf einen Lieblingsgegner. 13 Ligaspiele sind die Veilchen gegen die Burgenländer bereits ungeschlagen, haben in dieser Serie imposante 12 Siege geholt. Im Pappelstadion gingen die Gäste zuletzt sechsmal in Folge als Sieger vom Rasen. “Für uns ist es jetzt ganz wichtig, dass wir auch in der Meisterschaft dranbleiben. Ich erwarte ein schweres Spiel. Wir haben gegen diesen Gegner in letzter Zeit aber immer gute Leistungen gezeigt”, sagte Austria-Trainer Thorsten Fink. Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner möchte die “erschütternde Serie” gegen die Veilchen naturgemäß brechen. Gelingen soll dies mit einer couragierten Leistung. “Wir müssen gut gegen den Ball spielen und dürfen die Austria nicht ins Spiel kommen lassen.”

(APA)