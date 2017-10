Tabakmuseum öffnete die Türen

Das Tabakmuseum begeisterte die geladenen Gäste zur Eröffnungsfeier. - © Henning Heilmann

Frastanz (he) Fast 150 Jahre lang war Tabak eine wichtige Einnahmequelle in Frastanz und „Tabacco di Frastanza“ heißbegehrt. Nach der Eröffnungsfeier ist das neue Tabakmuseum in der Vorarlberger Museumswelt bei der „Langen Nacht der Museen“ am 07. Oktober 2017 erstmals öffentlich zugänglich.