Thomas Szekeres errang Mehrheit - © APA

Der neue Chef der Wiener Ärztekammer ist der alte: Amtsinhaber Thomas Szekeres (55) ist am Dienstag erneut zum Präsident der Standesvertretung gewählt worden. Er konnte in der Vollversammlung wieder eine Mehrheit hinter sich vereinen, teilte die Kammer am Nachmittag knapp mit.