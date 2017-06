Syrisches Kampfjet von US-geführter Koalition abgeschossen

In al-Raqqa wird der IS-Stützpunkt heftig bekämpft - © APA (AFP)

Bei den Kämpfen um den IS-Stützpunkt in al-Raqqa in Syrien ist nach offizieller Darstellung aus Damaskus ein Kampfjet der syrischen Streitkräfte durch die US-geführte Koalition abgeschossen worden. Der Pilot der Maschine werde seit dieser “schamlosen Aggression” vermisst, berichtete die Staatsagentur Sana am Sonntagabend weiter.