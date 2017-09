Syrischer Außenminister zeigt sich vor UNO siegessicher

Seine Siegesgewissheit stützte der Minister unter anderem darauf, dass die Städte Aleppo und Palmyra wieder unter Regierungskontrolle sind. Die Vereinten Nationen wollen in den kommenden Wochen weitere Syrien-Gespräche einberufen, nachdem bei den sechs vorherigen Runden nur geringe Fortschritte erzielt worden waren.

Al-Muallem bekräftigte am Samstag, sein Land stehe für eine Lösung ohne eine Rolle für Präsident Bashar al-Assad nicht zur Verfügung. Die syrische Regierung verweigere “jegliche Einmischung von außen in politische Entscheidungen, die die Zukunft Syriens betreffen”.

Der Westen wirft dem syrischen Militär Gräueltaten gegen Zivilisten und den Einsatz von verbotenen Chemiewaffen vor. Muallem wies den Vorwurf des Chemiewaffeneinsatzes in seiner Rede erneut zurück. Seit dem Beginn des Konflikts in Syrien im Frühjahr 2011 sind nach UNO-Schätzungen mehr als 330.000 Menschen getötet worden. Mehr als fünf Millionen Syrer wurden in die Flucht getrieben.

Die USA nutzten den Vorwurf mutmaßlicher Einsätze von Chemiewaffen in Syrien nach Worten Muallems als “Vorwand” für den überraschenden Luftangriff im April. “Es gibt ein schlecht durchdachtes Vorhaben, das wahre Bild der syrischen Regierung in der internationalen öffentlichen Wahrnehmung zu trüben und neue Vorwände zu erfinden, um die Aggression gegen Syrien fortzusetzen”, sagte Al-Muallem. Das sei auch beim US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien Anfang April der Fall gewesen.

US-Präsident Donald Trump hatte den Angriff mit 59 Marschflugkörpern auf den Stützpunkt Al-Shairat angeordnet, von dem ein mutmaßlicher Sarin-Angriff ausgegangen sein soll. Dabei waren in der Stadt Khan Sheikhoun am 4. April nach UN-Angaben mindestens 83 Menschen getötet und fast 300 verletzt worden. UNO-Menschenrechtsexperten hatten die syrische Luftwaffe dafür verantwortlich gemacht. Es war der erste direkte Angriff der USA auf die syrische Armee.

Sechs Jahre hätten andere Länder “Lügen kolportiert” und die Regierung in Damaskus fälschlicherweise beschuldigt, Chemiewaffen einzusetzen, sagte Al-Muallem in New York. Es sei “ironisch”, dass das von den USA angeführte Bündnis in Syrien mehr unschuldige Syrer als Terroristen getötet habe.

(APA/ag.)