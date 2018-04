Syrische Regierung kontrolliert ganz Ost-Ghouta

Syrische Regierungstruppen haben die Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus nach russischen Angaben vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Fahne der syrischen Regierung sei auf einem Gebäude der Stadt Duma gehisst worden, erklärte der russische General Juri Jewtuschenko am Donnerstag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Dies bedeute, dass die syrische Regierung “die Kontrolle über diese Stadt und folglich über ganz Ost-Ghouta hat”, so der General. Das russische Fernsehen zeigte Bilder der syrischen rot-weiß-schwarzen Flagge mit zwei grünen Sternen über einem nicht näher benannten Gebäude. Zudem waren jubelnde Menschen zwischen zerstörten Gebäuden zu sehen. Jewtuschenko, Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Kriegsparteien in Syrien, sprach von einem “bedeutenden Ereignis in der Geschichte Syriens”.

Das russische Verteidigungsministerium teilte zudem mit, die am Vortag entsandte Militärpolizei habe mit Patrouillen in Duma begonnen. “Ab heute arbeiten Einheiten der russischen Militärpolizei in Duma”, erklärte das Ministerium laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Sie solle über die “Einhaltung von Recht und Ordnung in der Stadt sorgen.”

Aktivisten berichteten, dass die letzten in Duma verbliebenen Rebellen ihre schweren Waffen an die russische Militärpolizei abgegeben haben. Der Anführer der Gruppe Jaish al-Islam, Issam Buwaidani, habe die Enklave in Richtung Norden verlassen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

In den vergangenen Tagen hatten Tausende Menschen die zuletzt von Rebellen gehaltene Stadt verlassen. Die Evakuierung Dumas war unter Beteiligung Russlands ausgehandelt worden. Duma liegt in der Region Ost-Ghouta und ist nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt.

Die USA machen die syrische Regierung für einen Einsatz von Giftgas in Duma verantwortlich. US-Präsident Donald Trump hatte deswegen mit einem Raketeneinsatz in Syrien gedroht. Syriens Schutzmacht Russland weist die Vorwürfe gegen Damaskus zurück.