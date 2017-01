Mehrere syrische Rebellengruppen wollen an den für Jänner geplanten Syrien-Verhandlungen in Kasachstan teilnehmen. Eine Mehrheit der Milizen habe sich dafür ausgesprochen, zu den Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana zu reisen, sagte der Sprecher der Rebellengruppe Fastaqim, Zakaria Malahifji, am Montag.

Die Entscheidung sei nach tagelangen Verhandlungen mit Vertretern der türkischen Regierung in Ankara gefallen. Allerdings gibt es unter den Rebellen gegen die Teilnahme auch Widerstand. So seien die radikal-islamische Gruppe Ahrar al-Sham und andere Milizen dagegen, meldete die oppositionelle Nachrichtenseite Shaam Network. (APA/dpa)