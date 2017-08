Syrische Rebellen kehren aus Exklave im Libanon zurück

300 Rebellen sollen aufgebrochen sein - © APA (AFP)

Aus dem Libanon kehren einem Medienbericht zufolge weitere syrische Rebellen und Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. Der mit der Hisbollah-Miliz verbundene Sender Manar TV berichtete von 40 Bussen, die am Montag aus der Region um die Stadt Arsal in Richtung Grenze aufgebrochen seien.